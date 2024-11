Un altro viaggio inaspettato. Tommaso Franchi, come era successo in precedenza a Shaila Gatta e a Lorenzo Spolverato, volerà in Spagna per entrare nella Casa del "Grande Hermano". La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e a non essere molto contenta è Mariavittoria Minghetti. I due inquilini, infatti, nelle ultime settimane si sono avvicinati sempre di più. La permanenza in Spagna e la compagnia di Maica Benedicto, per cui Tommaso ha sempre avuto un debole, potrebbero mettere a dura prova il loro rapporto.