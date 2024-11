"Io vivo con leggerezza le cose e cerco di smorzarle. Non sento di aver fatto nulla di sbagliato”, dichiara Shaila spiegando che la sua reazione sia stata dettata solo dal desiderio di mantenere un quieto vivere. La ballerina crede di non avergli mancato di rispetto: il suo intento era supportare i suoi compagni, così come ha fatto con Yulia, e dare importanza al bel messaggio inviatole dai fan. Lorenzo, però, continua a sostenere il suo punto di vista e crede che per metabolizzare la fine di una relazione (seppur breve) ci voglia più tempo. Allo stesso tempo, sta cercando di conoscere meglio la compagna e questo sembra essere per lui uno spunto importante. Anche Shaila vuole fare un passo in avanti verso di lui: "Ci penserò e ci lavorerò". Entrambi sono convinti che questo episodio servirà loro per conoscersi meglio e capirsi a vicenda. Alla fine i due inquilini si abbracciano suggellando la ritrovata pace.