“Grande Fratello”, Pamela Petrarolo compie 48 anni: festa a sorpresa

Pamela Petrarolo, incredula, domanda a Enzo Paolo Turchi se siano andati tutti a letto, perché la Casa del "Grande Fratello" appare deserta. Ma all’improvviso gli inquilini sbucano dai loro nascondigli e corrono ad abbracciarla. Le porgono una torta, un montblanc, il suo dolce preferito. Lei è raggiante e soffia sulle candeline circondata dai compagni di avventura. Al momento del brindisi, Pamela fa il suo discorso: "Questo per me è un compleanno diverso ma speciale" dice ricordando che di solito lo trascorre in famiglia. Poi ringrazia tutti, in particolare Ilaria e Luca che hanno organizzato la festa a sorpresa. "Vi voglio bene, spero che questo anno mi porti altre cose belle" conclude.