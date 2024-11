Tornato in collegamento con la Casa Signorini affronta subito il tema del rapporto tra i due che si sono lasciati dopo l'esperienza a "Temptation Islanda". Viene mostrata una clip che riassume il modo in cui si sono relazionati in questa settimana, con diverse discussioni dove il passato è tornato a tenere banco, tra accuse e recriminazioni. Secondo diversi inquilini tra i due il sentimento è ancora forte, in particolar modo da parte di Alfonso. Per lei la storia è chiusa, lui una qualche speranza ancora la cova: "Non riesco ancora dire che per certo non sarà più nulla" ammette. In particolare lei non intende tornare in un rapporto in cui la gelosia e la possessività di Alfonso erano al limite del patologico.