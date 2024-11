L'ho detto anche ieri a Clayton, Enzo è la persona di cui forse mi fido di più. Ti capisce con uno sguardo”, confida Mariavittoria a Jessica. La donna è infatti molto colpita dalla straordinaria capacità del ballerino di cogliere al volo le emozioni altrui. Con il cuore gonfio di emozione, esprime il suo orgoglio e la sua gratitudine per averlo incontrato. “È come un padre per me”, aggiunge e teme che l'atmosfera in Casa senza di lui potrebbe presto cambiare in maniera negativa. Proprio il fatto di essere un padre è però la cosa che lo fa soffrire di più, all'interno del reality. "Lui ha un pensiero fisso, vuole stare vicino a Maria” ribatte Jessica, riferendosi al legame fortissimo tra Enzo Paolo alla figlia di 10 anni. L'unico conforto che riescono a trovare è nella presenza di altri punti di riferimento altrettanto importanti: Pamela e Luca. Proprio Luca, dalla cucina, percepisce le difficoltà di Mariavittoria e Jessica. Con il suo spirito protettivo, allora, si avvicina per consolarle e le abbraccia strette per tirarle su di morale.