"Grande Fratello", Enzo Paolo Turchi in lacrime per la figlia Maria: "Lei sa la mia età"

Quindi, Enzo Paolo Turchi prosegue: "In questo periodo che non sto con lei penso a tante cose e vorrei starle vicino per darle tutto quello che non ho avuto io, tutto l'affetto che non ho avuto io. Allora ogni momento mi sembra sprecato". "Lei sa della mia età perché l'ha scoperto e me l'ha detto poco prima di entrare qui. Mi ha detto io so quanti anni hai e sono fiera di te", ha continuato.



Il concorrente ci ha tenuto anche a precisare i motivi che l'hanno spinto ad accettare di prendere parte al reality: "Sono venuto al Grande Fratello perché sapevo che qui avrei potuto liberarmi di alcuni problemi. E devo dire che in buona parte li sto già risolvendo".