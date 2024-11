"Grande Fratello", Shaila chiarisce con Helena e con Lorenzo sono scintille

Ma invece di portare a un rasserenamento della situazione, il dialogo tra le due donne accenda la miccia di un duro scontro. Raggiunto Lorenzo in cortile Shaila gli racconta di aver parlato con Helena e gli esprime tutti i suoi dubbi. "Ci sono cose che mi dici te e che mi dice lei che non quadrano", spiega la ragazza. La reazione di Lorenzo non è buona. Pensa che Shaila si sia lasciata abbindolare dalla coinquilina: "Tu ora le credi che non ha più sentimenti? - domanda -. Fino a ieri sera mi dicevi che aveva gli occhi a cuoricino". "A te che cambia se io ed Helena ricostruiamo un rapporto?" ribatte Shaila sorpresa della reazione di Lorenzo. "Non vi fidate l'una dell'altra - attacca lui -. Una chiacchierata ti ha fatto cambiare idea? È assurdo". Shaila prova a fargli capire che una situazione più serena gioverebbe a tutti ma lui non è convinto: "Fai il tuo percorso con lei. Non devo farti cambiare idea - dice alterato -. Io sono il primo a dire che non le credo e che è un ostacolo per il nostro rapporto. Come fai a crederle?".