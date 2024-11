Nella Casa non ci sono solo Shaila e Lorenzo ad animare le giornate con i loro intrighi amorosi. A bordo piscina Mariavittoria e Amanda accolgono Federica sotto un plaid e ne approfittano per esplorare le emozioni che sta vivendo da quando Stefano è entrato nella Casa. Il ragazzo si è già scontrato duramente con il suo ex fidanzato Alfonso, ma adesso la ragazza è felice di poter dire come stanno le cose. Federica, in accordo con Alfonso e Stefano, ha deciso di dedicare del tempo a se stessa e mantenere un rapporto civile e sereno con entrambi. In particolare con l'ex, spera di continuare a dialogare in modo tranquillo. Sebbene non sembri intenzionata a tornare con lui, Federica riconosce che anche una storia conclusa potrebbe riaprirsi più avanti. La giovane napoletana apprezza il rapporto che sta costruendo con lui, ma è convinta che un ritorno di fiamma comporterebbe i problemi già emersi in passato. Secondo lei, a oggi, i loro caratteri sono incompatibili.