"Grande Fratello", ancora tensione tra Alfonso D'Apice e Stefano Tediosi: "Abbiamo due mentalità diverse"

"Invece di venire qua e chiederle innanzitutto come stava, la prima cosa che fai davanti a tutti è andare a tirare fuori cose che ti hanno detto", commenta ancora Alfonso, soffermandosi sulla richiesta fatta da Stefano a Federica di fare luce su un eventuale bacio dato a un altro tentatore di "Temptation Island". "Che sia vero o falso non conta più, conta quello che hai detto tu. E quando l'hai detto non sai dall'altra parte come stavano. Io lo sto solo pensando e sto male".



Nonostante i tentativi di Stefano di placare i toni, i due restano su posizioni ben diverse e Alfonso aggiunge: "Io non sono per niente arrabbiato con te, perché tu nei miei pensieri non ci sei proprio. Vado semplicemente a giudicare un tuo comportamento che non tocca più solo Federica, ma anche le persone che ci sono dietro".