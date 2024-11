Al "Grande Fratello" gli inquilini dubitano di Luca Calvani

Tommaso non si mostra stupito dal comportamento dell'attore. Pensa che, avendo perso i suoi punti di riferimento, al momento non sa come muoversi all'interno della Casa e per questo cerca di creare nuove dinamiche: “Non sa più dove mettere le mani”, esclama.

Dopo varie ipotesi, entrambi sembrano giungere a una conclusione: credono Luca abbia voluto fare questa domanda a Mariavittoria solo per metterle la pulce nell'orecchio. “Lui insinua dubbi” dice Tommaso.