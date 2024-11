Al "Grande Fratello" Stefano non crede a Federica: "Vorrebbe stare con me, non con Alfonso"

Lorenzo e Stefano si ritagliano un momento per scambiarsi confidenze, lontano da occhi indiscreti. Stefano torna a parlare di Federica e ammette di aver apprezzato molto la conversazione avuta con l'inquilina. Grazie alle sue parole, infatti, ha ottenuto i chiarimenti e le risposte che cercava: "Ha confermato alcune delle mie impressioni". Secondo lui, la ragazza (che inizialmente ha preso le distanze sia da Stefano e da Alfonso) ha le idee piuttosto confuse: attualmente sta cercando di avvicinarsi ad Alfonso, ma in realtà desidera trascorrere del tempo con lui. "Mi ha fatto capire che ha un pensiero in mente, ma sta agendo in modo diverso", conclude. Lorenzo, perplesso, gli domanda allora il motivo di questo atteggiamento. "Lo fa per cercare di fare la cosa giusta per gli altri, non per lei. Sta tenendo due porte aperte", risponde con sicurezza Stefano. Il concorrente ritiene infatti che Federica non stia agendo in questo modo perché desidera davvero recuperare il suo rapporto con Alfonso, ma piuttosto perché è influenzata dalle opinioni altrui.