"Grande Fratello", Javier Martinez critica Lorenzo Spolverato: "Mi ha tolto il saluto da un giorno all'altro"

"Con me non parla, siamo passati dal buongiorno al fatto che proprio non mi calcola", esordisce Javier Martinez rivolgendosi a Luca Calvani. "Non è una cosa che mi cambia, ma abbiamo ironizzato anche sulla questione di Shaila. Ne abbiamo riso e dal nulla questo si comporta così. Se hai un problema con me, vieni a parlarmi", prosegue il ragazzo. Anche l'attore non riesce a inquadrare bene l'atteggiamento di Lorenzo e spiega: "Pensa che lui mi ha detto che, quando c'è qualcuno che ce l'ha con lui, io mi avvicino a questa persona per dargli ulteriore supporto". "Io non ho niente contro di lui, è lui che ce l'ha con me. Ha deciso senza motivo in un giorno a caso", conclude Javier.