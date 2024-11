Luca sposta poi l'attenzione sulla relazione di Lorenzo con Shaila, esprimendo il suo fastidio per sentir parlare solo di questo in settimana: "Viviti la tua storia con lei", gli consiglia, esortandolo a concentrarsi solo su di loro e a ignorare gli altri, in particolare Helena. "Ti avevo detto di stare lontano da lei", aggiunge, riferendosi a uno dei suoi consigli non seguiti.