Federica chiarisce che dopo quel bacio lei aveva già manifestato di non aver intenzione di dare un seguito al loro rapporto e che quel gesto non significava ritornare insieme, né quanto meno dare speranza a qualcuno. Alfonso ricordava diversamente, ma lei spiega nuovamente tutto nei dettagli: si era allontanata da Stefano perché delusa dalle parole dette dal ragazzo durante il suo ingresso, non per dare possibilità al suo ex. Aggiunge che con Stefano c'è stata una conoscenza più profonda, poi riflette e afferma: "Per evitare di fare di male a entrambi, è arrivato il momento di allontanarmi".