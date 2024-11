Al "Grande Fratello" il triangolo Alfonso-Federica-Stefano regala sorprese

La puntata si preannuncia impegnativa per Federica e i suoi due uomini Alfonso e Stefano. La ragazza e Alfonso vanno in Mystery per vedere cosa è successo durante la settimana. La presenza dell'ex fidanzato l'ha condizionata molto, tanto che si è sentita quasi manipolata: "Ho messo da parte me stessa per non fare male a lui. Mi sento in colpa a stare vicino a Stefano". La ragazza nell'ultima settimana è finita a letto con entrambi, un comportamento che ha infastidito tutti e due. L'atteggiamento poco trasparente non è piaciuto nemmeno agli altri inquilini, che l'hanno criticata. In confessionale Federica svela che le sfuriate di Alfonso l'hanno toccata più del previsto: "Non me l'aspettavo di provare queste cose. Forse la nostra storia non è chiusa".