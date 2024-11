"Grande Fratello", Luca Calvani riceve un video-messaggio dal fidanzato Alessandro: "Mi manchi, ma sono orgoglioso di te"

"La cosa bella è che per Alessandro tu non sei mai andato via e adesso lo vedremo assieme", spiega Alfonso Signorini mentre introduce il video-messaggio del fidanzato di Luca Calvani. "Amore mio, in questa casina nel bosco, quante cose stiamo costruendo insieme", racconta il compagno nella clip. E prosegue: "Senza di te è come se tutto si fosse fermato. Mi manchi, ma non ti devi preoccupare. Sei il mio uragano, sei la mia gioia grande. È come se mi mancasse una parte di cuore, per questo ti seguo ogni giorno. Non sentirti mai solo, questa esperienza la stiamo facendo insieme". "Ti aspetto nella nostra soffitta dove troverai Alfonsino (un pulcino di pollo cochin, ndr), ti amo", conclude il ragazzo.