"Grande Fratello", Yulia Bruschi riabbraccia in lacrime mamma Dayame: "Sei bellissima"

Yulia viene invitata dal conduttore Alfonso Signorini ad andare nel cortiletto della Casa più spiata d'Italia. Ad attenderla c'è sua mamma Dayame. Le due si abbracciano subito e la concorrente del "Grande Fratello" comincia a piangere di gioia. "Devi stare tranquilla, io sono orgogliosa di te", esordisce la madre. E aggiunge: "Devi pensare a te stessa, non pensare a me. Io sono contenta di tutto quello che stai facendo. Devi volerti bene e vivere la tua vita, non devi sempre vivere la vita degli altri". "Mi sei mancata tantissimo, sei bellissima", replica Yulia commossa. Dayame, inoltre, spiega alla figlia di approvare anche il rapporto che sta nascendo tra lei e Giglio. Il conduttore Alfonso Signorini, a questo punto, invita l'inquilino a raggiungere le due donne. Appena Giglio fa il suo ingresso nel cortiletto, la madre di Yulia lo guarda e ridendo gli confessa: "Come sei bello, sei proprio gnocco. Siete proprio belli insieme".