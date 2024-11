"Grande Fratello", faccia a faccia tra Federica Petagna e il presunto flirt Antonio Fico| Lui: "Ci siamo frequentati per 3 settimane"

"Hai detto che mi hai baciato solo perché eri ubriaca e mi sono sentito sminuito", spiega Antonio Fico. "Io non ho detto questo", replica Federica Petagna. "Ah non l'hai detto? Settimana scorsa l'hai detto, non credo che sei stata ubriaca per 3 settimane". "Vieni qui per fare che cosa? Perché vuoi entrare qui dentro? Ti senti uomo a fare una cosa del genere?", attacca l'ex protagonista di "Temptation Island". E spiega: "Ci siamo visti solo ogni sabato, durante la settimana non ci siamo mai visti nè sentiti. Io inviavo anche i nostri video a Stefano con cui non potevo ancora incontrarmi. Mi sento tradita, vedo solo uno schifo". All'improvviso nella discussione tra i due si inserisce Alfonso D'Apice, l'ex di Federica, che le porta una giacca e attacca il ragazzo: "Vai a vendere i cornetti, servi le colazioni. Stai facendo casino". "Guarda questo, ma perché stai facendo così?", controbatte indispettito Antonio. Dopo il battibecco, Federica invita Fico ad andarsene e a smetterla con questa sceneggiata.