Al "Grande Fratello" Helena di nuovo contro Shaila: "Non sarà mai mia amica"

Dopo essersi truccate insieme Helena la prende in disparte per farle sapere che, da un po' di tempo, non prova più alcun interesse per Lorenzo (Helena sembra infatti sempre più attratta da Javier). Non riuscendo a trovare un terreno comune con Lorenzo, infatti, non sente la necessità di mantenere un'amicizia e dichiara: "Non lo riconosco più, per me non esiste più". Inoltre, avendo notato la sintonia tra loro, ammette di essere felice per la coppia. Le sue parole, però, sorprendono Shaila: "Mi fa piacere che tu sia felice per noi, ma mi sembra strano". Non riesce infatti a comprendere come possa essere così serena, quando solo qualche settimana fa aveva confessato di essere innamorata di Lorenzo.