"Grande Fratello", faccia a faccia tra Javier Martinez e Lorenzo Spolverato: "Per me sei insignificante"

"Tempo fa io ho visto in te una persona con cui fuori da questo contesto potrei andare sicuramente molto d'accordo, come ti ho già detto in sauna - ha esordito Javier -. Ma da persone mature dobbiamo capire che questa cosa qui dentro non può succedere".

"Neanche fuori perché non ti credo", è l'immediata risposta di Lorenzo, che tenta di analizzare i motivi per cui il loro rapporto è così superficiale".