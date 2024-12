"Grande Fratello", la decisione di Mariavittoria: "Con Alfonso voglio essere amica, con Tommaso basta"

Subito dopo aver parlato con Javier, Mariavittoria decide quindi di confrontarsi con Alfonso. La ragazza si dice dispiaciuta per quanto accaduto e invita Alfonso a fare dei passi indietro: "Torniamo amici tutti quanti e godiamocela così" gli dice. Il ragazza dal canto suoi ribatte che non l'ha mai considerata altro che un'amica, avendo voluto non avvicinarsi più di tanto per evitare di ferire Tommaso: "Per me, tu sei impegnata in questo momento". Un'affermazione a cui Mariavittoria risponde dicendosi convinta che in realtà sia lui a non essere libero, in quanto ancora legato a Federica. "Voglio iniziare le cose con una persona che sento libera" gli dice, senza escludere che se non ci fosse stata la loro coinquilina e se non ci fosse stata questa situazione con Tommaso, probabilmente si sarebbe lasciata andare di più.