Al "Grande Fratello" torna il sereno tra Shaila e Lorenzo

Alla fine Lorenzo e Shaila si sdraiano a terra, avvinghiati e vicinissimi, con tanta voglia di baciarsi. L'orgoglio però impedisce loro di farlo. Spolverato chiede maggior comprensione durante i momenti di nervosismo, La ex velina spera che sia lui a non avere reazioni esagerate. L'augurio di Lorenzo è quello di venirsi incontro e di comprendersi di più, visto che sono agli inizi. Shaila, sempre con la vocina sottile, dice di avere paura a ricominciare. Avrebbe voluto costruire con lui, pensava anche di starci riuscendo, ma non è colpa sua se Lorenzo è stato tradito in passato e adesso non si fida più di nessuno. Tuttavia, nonostante esitazioni e timori, desidera non perdere una storia così bella. Sempre più vicini, i due ragazzi si abbracciano forte. L'amore che provano l'un l'altra è così intenso che ogni ostacolo sembra facile da superare.