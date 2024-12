"Grande Fratello", il racconto della diciassettesima puntata

Durante una cena della verità sono state elette le meno preferite della Casa: Helena e Amanda. Le due concorrenti hanno scelto di portarsi in tugurio rispettivamente Lorenzo e Mariavittoria. La scelta di Helena è andata di traverso alla maggior parte degli inquilini. Soprattutto a Shaila che accusa l'altra: “Falsa, finta, disonesta, subdola!”, mentre Jessica Morlacchi attacca: “Questa è Helena!“. Jessica ed Helena vengono chiamate in Super Led. La Morlacchi “Sei bellissima, troverai una persona, non devi intrometterti in una relazione che non è la tua“, e poi aggiunge: "Abbiamo tutti notato che sei molto furba, una grande provocatrice e magari fra un po’ te stanchi no?“. Helena invece racconta che ha avuto modo di confrontarsi con Lorenzo. Intanto, Shaila può andare in cortiletto a riprendersi Lorenzo.