"Grande Fratello", la mamma di Shaila Gatta critica Lorenzo Spolverato: "Non è una brava persona"

Dopo aver ripercorso tramite una clip i momenti più intensi del rapporto tra Shaila e Lorenzo che appare più intenso e forte che mai, il conduttore Alfonso Signorini annuncia una sorpresa per la ballerina. Lasciata da sola nel Salone della Casa del "Grande Fratello", la ragazza in modalità "Freeze" accoglie un ospite inaspettato: sua mamma Luisa. "Ti volevo dire solo una cosa: siamo tutti contenti, ti guardiamo tutto il giorno e ti sosteniamo sempre", esordisce la madre. E precisa: "Però sono qui per dirti una cosa molto più importante: purtroppo non sei la Shaila che è entrata qui il 16 settembre". La mamma, infatti, è convinta che la figlia sia un po' bloccata e non riesca a mostrare la sua reale personalità. "Il mondo è là fuori. Qua è gioco. E tutti stanno giocando tranne te. Tutti giocano, fidati. Tu devi far vedere la persona che sei. Hai avuto la possibilità di fare un percorso bellissimo e se tu ti vedessi, ti vergogneresti. Te lo giuro, non sei tu", conclude la donna. "Se ho scelto delle cose, so quello che faccio. Riconosco di aver perso la bussola per colpa mia perché ho limitato i miei comportamenti. Sono tutte scelte che dipendono da me", spiega Shaila. "Purtroppo, quando sta in una relazione, si innamora e perde la bussola, non è giusto. Lei deve essere sempre libera. Lorenzo è un giocatore accanito", tuona la mamma. La ballerina replica alla mamma e ricorda gli insegnamenti del coreografo Marco Garofalo: "Ti ringrazio per essere venuta, devi essere fiera di me. Sono intelligente e so quello che faccio, devo cercare di fare come diceva Marco Garofalo: avere il coraggio di essere libera". Nel dialogo tra le due si inserisce Lorenzo che risponde alla madre di Shaila: "Gioco a carte scoperte e il sentimento per sua figlia è reale". "Non è che puoi entrare qui con il mitra puntato", aggiunge la ballerina rivolgendosi alla mamma. "Ho il beneficio del dubbio per l'amor di Dio. Però quando ti farai male non venire a piangere. L'amore è libertà, devi rispettare e farti rispettare", conclude Luisa. La donna lascia la Casa, ma sussurra all'orecchio di Shaila: "Lorenzo non è una brava persona".