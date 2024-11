Marco Garofalo, il ricordo della moglie a “This is me”: “L’ultima lezione è stata ad Amici”

A confermare la gentilezza e l'ironia di Marco Garofalo è proprio il video omaggio che viene mostrato in studio a "This is me". La clip si apre con uno scambio di battute tra il coreografo e Alessandra Celentano. "Sei forte eh", esordisce la maestra. "Me lo dicono tutti, guarda", risponde Garofalo. Nel video si susseguono vari momenti vissuti all'interno della scuola di "Amici" in cui l'insegnante aveva un unico obiettivo: "Io faccio spettacolo, voglio arrivare con lo spettacolo". Alla fine del video, la moglie Rosa commenta: "Ci ha sempre detto di non piangere mai per lui, ma di ricordarlo sempre con il sorriso".