Eva è convinta che la ragazza abbia scombussolato gli equilibri della casa e vuole capire fino a che punto arriverà con il pallavolista: "Il mio consiglio è di stringere un po' i tempi". Stefania, però, la frena: "Lei non è venuta qui per darsi i bacetti con qualcuno". Chiara, infatti, vuole seguire il suo percorso. Se dovesse trovare qualcuno con cui ha una reale affinità, però, potrebbe investire in quel rapporto: "Ormai chi sta con qualcuno solo per attrazione fisica? Se poi non c'è affinità rimaniamo amici senza problemi".