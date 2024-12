"Grande Fratello": gli ingressi di Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maxime Mbanda

Dopo il successo dell'edizione 2020, Olrando torna nel reality da protagonista. La nuova concorrente è subito pronta a dar pepe alla sua nuova esperienza punzecchiandosi con Beatrice Luzzi dandole della "maestrina" per come ha affrontato il caso della mamma di Shaila. L'opinionista però non si fa mettere i piedi in testa e replica. "Io non sono critica, sono sempre molto obiettiva. Forse è lei che è molta permalosa", dice ancora Orlando. L’opinionista risponde: "Son contenta che hai puntato sul cavallo giusto: vedi dove sei?!".Nata a Roma il 23 dicembre 1966, Stefania Orlando è una conduttrice tv, showgirl, personaggio pubblico e ha all'attivo anche una carriera di cantante. Prima nel gruppo Sex Machine Band e poi come solista, Orlando ha ottenuto un ottimo riscontro, in particolare con i singoli "Babilionia" (2020) e "Bandolero" (2021). Nel 2020 ha partecipato alla quinta edizione del "Grande Fratello Vip" (2020) ed è stata tra le più amate dal pubblico. Stefania, infatti, si è classificata terza dietro a Pierpaolo Pretelli e all'influencer Tommaso Zorzi, vincitore di quella edizione.