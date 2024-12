"Grande Fratello": una eliminazione, un abbandono e cinque in nomination

I concorrenti in nomination la scorsa settimana erano quattro: Amanda, Federica, Luca Stefano. Il pubblico ha scelto di eliminare Federica Petagna. Il più scioccato e dispiaciuto per la scelta del televoto è il suo ex fidanzato Alfonso D'Apice che commenta a caldo: "Non ci credo, è impossibile. Non hanno visto chi è Federica". La ragazza diventa ufficialmente la quinta eliminata del "Grande Fratello" da parte del pubblico, prima di lei: Clayton Norcross, Iago Garcia, Michael Castorino e Clarissa Burt.