"GF Vip", Kabir Bedi entra nella Casa: eliminata Eva Grimaldi

Kabir Bedi è un nuovo concorrente del "Grande Fratello Vip". L'attore indiano, famoso in Italia soprattutto per aver interpretato il ruolo di Sandokan nell'omonimo sceneggiato televisivo, entra a far parte del reality dopo aver effettuato il periodo di quarantena. Accolto nella Casa da Giucas Casella e Katia Ricciarelli, l'attore si scusa subito con i concorrenti per il suo italiano e assicura: "Migliorerò".

Per un concorrente che entra, però, ne esce un altro. Questa settimana è la volta di Eva Grimaldi che perde al televoto contro Federica Calemme, Alessandro Basciano e Barù Gaetani d'Aragona.