Miriana Trevisan sbotta contro Katia Ricciarelli: "Questo mi fa schifo, vado via"

È durissimo lo scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli nel corso della 31esima puntata del "Grande Fratello Vip". Un momento di tensione nato da un precedente scontro, quello tra le sorelle Selassiè e Manila Nazzaro che poi è degenerato durante la pubblicità. Il litigio tra l'ex Miss Italia e le tre principesse scatena l'ira di Miriana contro Katia che coglie l'occasione per denunciare alcune uscite infelici della famosa cantante che più volte l'avrebbe giudicata "dandole della poco di buono". Secondo Miriana, Katia sarebbe stata spesso poco gentile nonostante l'affetto mostratole più volte.

"Tu saresti una madre?", è la provocazione ripetuta da Katia nei confronti di Miriana. La cantante allude alle effusioni della showgirl con Biagio D'Anelli, forse a suo parere poco adeguate per una donna che ha un figlio che la guarda da casa. "Io sono una madre per bene e questo non si dice!", la rimprovera scossa Miriana che poi abbandona il confronto e il salone della Casa: "Io me ne vado, non resto qui. Mi fa schifo tutto questo!".