"GF Vip", Laura Freddi opinionista al posto di Sonia Bruganelli

Laura Freddi prende il posto di Sonia Bruganelli come opinionista del "Grande Fratello Vip". La showgirl sostituisce la moglie di Paolo Bonolis in vacanza con la famiglia a Dubai, ma solo per una sera. "Hai capito cosa mi tocca fare? Lavorare quando gli altri vanno in vacanza", dichiara Freddi che poi aggiunge: "Ex di Non è la Rai, ex di Bonolis, ma io sono anche Laura Freddi". La showgirl ed ex velina, in passato è stata la compagna del famoso conduttore di Canale 5. Non mancano, infatti, le battutine di Alfonso Signorini che punzecchia la showgirl: "Eh beh quando la moglie va in vacanza, la ex lavora".

Tra Freddi e Bruganelli, però, non c'è nessuna tensione. Le due che sono amiche avrebbero concordato insieme la sostituzione. "So che per Laura è una grande emozione commentare cosa accade nella Casa, visto che lei è stata una concorrente del GF", ha dichiarato prima della diretta Sonia sui suoi canali social proprio per annunciare la presenza dell'amica in studio al suo posto.