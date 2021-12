Soleil Sorge ora attacca Alex Belli: "Alla moglie ha raccontato bugie"

"Se Delia ha detto certe cose a 'Verissimo' significa che le ha raccontato qualcosa di non vero". Nel corso della trentesima puntata del "Grande Fratello Vip" Soleil Sorge affronta ancora una volta Alex Belli: per l'influencer Belli non è stato sincero con la moglie: "Lui potrebbe essersi lavato le mani di questa storia, dando le colpe a me di quanto accaduto tra di noi".

"Sono travolto da quello che è un sistema mediatico - ha replicato l'attore - io ho voluto mettere un punto a questa storia. Fuori continuano a volerci metterci contro, ma quello che io ho vissuto è sotto gli occhi di tutti: io non ho bisogno di raccontare niente".