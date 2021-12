"GF Vip", nella Casa arriva Kabir Bedi: "In quarantena mi preparo a entrare"

Sarà Kabri Bedi uno dei nuovi concorrenti della Casa del "Grande Fratello Vip". L'attore, celebre per aver prestato il proprio volto al personaggio di Sandokan, sta svolgendo la quarantena preventiva prima di varcare la famosa porta rossa. Ad annunciarlo, nel corso della puntata di lunedì 27 dicembre, Alfonso Signorini che ha spiegato che per Bedi sarà necessaria una quarantena più lunga del previsto in quanto il nuovo concorrente è arrivato a Roma direttamente dall'India.

"Durante questa quarantena mi sto allenando per entrare al meglio nella Casa della Grande Fratello Vip", ha spiegato l'attore. Kabir Bedi entrerà nella Casa nella puntata di lunedì 3 gennaio 2022.