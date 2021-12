Biagio D'Anelli smentisce il flirt con Nathaly Caldonazzo: "Mi piace Miriana"

"A me Miriana piace e me ne prendo pubblicamente la responsabilità". Dopo aver lasciato praticamente in diretta televisiva la sua fidanzata, nella puntata del "Grande Fratello Vip" di lunedì 27 dicembre, Biagio D'Anelli conferma i suoi sentimenti per Miriana Trevisan, con la quale c'è stato però un duro scontro durante la settimana di Natale.

Nei giorni scorsi, infatti, Miriana ha infatti ricevuto un aereo dal suo miglior amico che le consigliava di affrontare il percorso nella Casa da sola. Un episodio che non è piaciuto a Biagio, il quale subito dopo si è avvicinato a Nathaly Caldonazzo, facendo ingelosire Miriana. Uno screzio che però è durato un paio d'ore: "Abbiamo un rapporto vero, una cosa bellissima, abbiamo attrazione mentale più che fisica", ammette Miriana. "Con Nathaly siamo amici, ma a me interessa Miriana", ha ribadito Biagio che poi è stato costretto a lasciare la Casa, dopo il verdetto del pubblico al televoto.