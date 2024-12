"Grande Fratello", Eva Grimaldi mette in guardia Shaila: "Non credo a nulla di Lorenzo"

Ma Eva non è l'unica new entry a confrontarsi con Shaila. Anche Stefania vuole dare una mano alla ragazza per fare chiarezza nei suoi sentimenti. Per prima cosa la invita a valutare da sola cosa sia meglio per la sua vita senza farsi influenzare da pareri esterni, però per la Orlando è evidente che la relazione con Lorenzo non funzioni: "Io non vedo molta serenità" dice, ammettendo di vedere entrambi orgogliosi, permalosi, iracondi, due persone che non fanno altro che sfidarsi l'un l'altra. Stefania aggiunge che il vero amore si basa sul rispetto e sulla fiducia e non va confuso con la passione, però insiste sul fatto che nessuno può scegliere al posto di Shaila: è la ragazza stessa a dover vivere la situazione. E Shaila è tutt'altro che deciso. Combattuta tra il voler chiudere e la voglia di trovare un equilibrio con Lorenzo.