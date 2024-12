Nel corso degli ultimi giorni, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno avuto vari scontri accesi. Alfonso Signorini allora li chiama in Super Led insieme ad Helena e manda un video per mostrare come Helena abbia messo a rischio il rapporto tra Luca e Jessica. Inizia un battibecco tra Jessica e Luca su alcune frasi come: “Non si dice ‘trovati un altro letto’ ad una donna”, gli rimprovera lei. “Non si dice ‘la donna sono io’ a un gay”, risponde lui. Alfonso chiede a Jessica: “Ma cos’è che non ti va giù? Helena che si è messa in mezzo? Anche tu ti sei messa in mezzo tra Luca e Alessandro”. Accusa che Jessica nega.