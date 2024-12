Al "Grande Fratello" tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è di nuovo crisi profonda. I due ragazzi tornano a discutere a causa di turbamenti personali di entrambi. Sono giorni un po' strani per la coppia, tra alti e bassi costanti: prima si avvicinano poi si allontanano, prima la pace poi le discussioni. Adesso però i due sembrano essere stanchi e non riescono ad ascoltarsi, a essere presenti l'uno per l'altra. La ragazza, più pragmatica, chiede al ragazzo di parlarne in Giardino, dal momento che alcuni scambi di parole tra il pomeriggio e la sera hanno creato un po' di tensione.