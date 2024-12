Al "Grande Fratello" Helena è gelosa della vicinanza tra Javier e Chiara

A quanto pare, il rapporto tra Javier e Chiara nella Casa del "Grande Fratello" sembra aver provocato un po' di gelosia in Helena. Tenendo molto al suo compagno d'avventura e non volendo rovinare l'amicizia instaurata con lui, la modella decide di confrontarsi con il ragazzo per esternare tutti i suoi pensieri. In tutta sincerità, di aver provato un po' di gelosia nel vederlo insieme alla nuova coinquilina, ma precisa: “Voglio gestire questa cosa senza rovinare quello che abbiamo creato”.