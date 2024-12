Al "Grande Fratello" c'è sintonia tra Chiara e Javier

Javier ha ammesso che tra le nuove arrivate nella Casa del "Grande Fratello" quella che ha maggiormente catturato la sua attenzione è Chiara. Con lei ha un'intesa mentale e riesce a chiacchierare per ore. La giovane non disdegna le attenzioni del pallavolista e, anche lei, ha manifestato una preferenza per il coinquilino. I due decidono di approfondire la conoscenza raccontando i propri stili di vita. La ragazza spiega di non amare gli approcci tramite social e di preferire un corteggiamento più diretto e coraggioso. Per lei è difficile instaurare un rapporto con un ragazzo che non ha mai visto di persona.