Rimaste sole, mamma e figlia, ipotizzano come potrà evolversi la situazione tra di loro nella Casa. "Lei non mi ha detto niente, ma secondo me sta nascendo una ship", afferma Perla. Maria condivide allora i suoi "gossip", ovvero le confidenze fatte da Javier ad Amanda. All'amica il pallavolista ha infatti confermato di stare bene con Chiara, anche se è troppo presto per parlare di qualcosa di più profondo dell'amicizia. "Da qui a dire che mi piace ci passa il mare. Può darsi che tra qualche giorno o io o lei non abbiamo più interesse a portare avanti la conoscenza. Mi spiace un po' per Helena, anche se tra noi non c'è stato niente...". Come si evoleveranno le cose?