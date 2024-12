"Grande Fratello", svelate le parole della mamma di Shaila: "Lorenzo è gay" | La replica del papà di lui

Non è finita qui, però. Sì, perché la "lite in famiglia" prosegue con l'arrivo di Armando, il padre di Lorenzo, che entra nella Casa per parlare con Shaila. Papà Spolverato dice di essere dispiaciuto per le continue tensioni tra i due, sottolineando che sì, Lorenzo ha qualche difetto, ma che non è una brutta persona ha un cuore grande oltre a molti pregi. Armando poi dice di essere rammaricato per quanto ascoltato dalla madre di Shaila. "Noi giudichiamo una persona quando la conosciamo, se non la conosciamo evitiamo di giudicarla". Poi ribadisce: "Lorenzo gay? Non lo è, ma se anche lo fosse è una sua scelta". Mentre prima di salutare il figlio, gli regala un consiglio: "Ascolta Shaila".