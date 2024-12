"Grande Fratello", Jessica Morlacchi e Luca Calvani ai ferri corti: "Fidanzato? Ma con me sotto il piumone..."

Al "Grande Fratello" cresce la tensione tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Il suo sentimento per l'attore sembra crescere con il passare del tempo, tanto da non riuscire ad accettare la vicinanza tra Luca a Helena Prestes, con cui non va d'accordo. La gelosia di Jessica è diventata insostenibile per Calvani che, durante un confronto in mistery con le due coinquilini, sbotta: "Posso parlare con chi voglio? Ho 50 anni e ho la libertà di fare quello che voglio". Secondo Jessica, invece, Luca: "Sta trovando il modo di confondere, sta giocando alla grande. Non si dice ad una donna "Trova un altro letto".