Al "Grande Fratello" tensione alle stelle tra Shaila e Lorenzo

Un rimprovero che coinvolge anche Helena: "Dato che in questo caso forse sei un mezzo, non lo so, a me ha dato fastidio". Lorenzo, però, intercetta la conversazione e si precipita in cucina per dire la sua: "Il mio rapporto con lei non è un mezzo. Se lei distrae me, è un problema mio, non tuo". L'ex velina cerca di spiegare che stava semplicemente cercando di chiarire la situazione con Helena in modo pacifico, ma Lorenzo la interrompe e dimostra di avere difficoltà a mantenere un confronto sereno. Helena propone quindi di spostare la discussione in un'altra parte della Casa, meno affollata, ma Lorenzo e Shaila non riescono a trovare un accordo. Alla fine, Shaila decide di lasciare la cucina e Pamela si prepara a intervenire. Viene però fermata da Luca, che le suggerisce di lasciare che Shaila si sfoghi altrove.