Al "Grande Fratello" scoppia lo scontro tra Amanda e Lorenzo

Amanda si difende dicendo di non poter schierarsi con lui se non condivide le sue battaglie. Lorenzo, allora, la accusa di avere tra gli amici gente che non sopporta e di essere passata nell'altra squadra. Per questo motivo, il ragazzo non si fida più di lei. Inoltre, vuole che Luca non si intrometta più nei loro discorsi. Invece, l'uomo non fa altro che spalleggiarla. Amanda taglia corto, Luca non c'entra. Sbalordito dalla difesa all'attore, Lorenzo ammette di non riconoscere più l'amica. "Eri l'unica di cui mi fidavo" dice amareggiato, ma ormai non ha più senso, hanno delle idee troppo diverse. Non fa altro che sostenere Helena e Javier! "Una mia amica non ha questo atteggiamento, a oggi, con la mia compagna" continua Lorenzo, risentito per la nomination.