"Grande Fratello", Lorenzo Spolverato racconta la sua adolescenza complicata: "Una banda mi picchiava e mi obbligava a rubare"

"Negli anni delle superiori sono entrato a far parte, in modo del tutto inconsapevole in quel momento, di alcune bande che c'erano al tempo. Venivo costantemente obbligato a fare delle cose e non venivo lasciato stare", spiega Lorenzo Spolverato. E prosegue: "I primi momenti riuscivo a tornare a casa dopo scuola e mi chiudevo in camera, ma non funzionava così tutti i giorni. Io sapevo cosa stavo facendo, ma è come se non riuscissi a tirarmi fuori. Mi sentivo in colpa con me stesso e soprattutto con i miei genitori che non ne sono a conoscenza, infatti ho moltissima paura". "Sono due genitori che non mi hanno mai fatto mancare niente- continua l'inquilino-. Hanno sicuramente notato che qualcosa non andava in quel periodo, ma probabilmente ero bravo a nasconderlo". Lorenzo, sempre più commosso, si lascia andare e confessa: "Mi portavano in dei capannoni in mezzo ai campi, dove si radunava questa banda, e mi obbligavano a fare delle cose, delle missioni da portare a termine. Mi costringevano a rubare con episodi di violenza fatti e ricevuti". E precisa: "Si affidavano a me perché ero veloce, ero furbo e il più piccolo e mi promettevano dei soldi che però non sono mai arrivati. Mi legavano, mi picchiavano e picchiavano davanti a me le ragazzine che frequentavo". "Non ho mai chiesto aiuto e i miei fantasmi sono quelle persone che per diverso tempo mi hanno detto che non mi merito niente, che mi schiacciavano e mi insultavano. Ecco perché quando qualcuno mi dice: 'te lo meriti', spesso non ci credo", conclude Lorenzo.