"Grande Fratello", scintille tra le Non è la Rai e le Monsè

"Sono velenosissime ed esagerate, fanno buon viso e cattivo gioco. Ilaria mi ha detto una frase infelice e di stare zitta", esordisce Maria Monsè riferendosi alle Non è La Rai. "Amore, principessa piena di diamanti, io non l'ho detto. Non mi mettere parole in bocca che non ho mai detto", tuona Ilaria Galassi. "Io l'ho sentito", replica l'inquilina. Pamela Petrarolo s'inserisce e spiega invece la questione del presunto ruolo come spia di Perla: "Poco più di una settimana fa, parlando, ridendo e scherzando con Maria le ho detto che sua figlia è molto protettiva nei suoi confronti e che addirittura fa le ronde per vedere cosa dicono gli altri di lei. Poi è successo che questa cosa Perla ha continuato a farla e l'ha notato anche qualcun altro nella Casa. A quel punto ho pensato che fosse davvero la madre a mandarla". "Sinceramente io ci sono rimasta male per l'atteggiamento di Ilaria, anche perché durante una trasmissione mi ha detto che non riusciva neanche a fare il provino per il "Grande Fratello" e si è avvicinata per chiedermi aiuto", spiega Maria. "Amore non è assolutamente vero. Tu sei di una falsità, ora mi alzo", sbotta Ilaria.