“Grande Fratello”, le pene d’amore di Bernardo non corrisposto da Amanda

Amanda confida a Bernardo di essere dispiaciuta per l'atteggiamento di alcuni suoi coinquilini. Vorrebbe che all'interno del gruppo ci fosse più sincerità: “Mi piace vederci chiaro”. “Chi vuole esserci c'è, chi non vuole non c'è” dice e, speranzosa, aggiunge “Io vorrei che le persone fossero come me, voglio crederci”. Bernardo commenta: "Sei troppo generosa, Amanda".