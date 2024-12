"Grande Fratello", Pamela Petrarolo abbandona la Casa: "Le mie figlie hanno bisogno di me"

Il conduttore Alfonso Signorini spiega che Pamela Petrarolo ha ricevuto delle notizie brutte e preoccupanti da parte della sua famiglia e invita la concorrente a rivolgersi agli altri inquilini per raccontargli la situazione. "Grazie Alfonso per questo meraviglioso viaggio, per questa opportunità che mi hai dato e che tutta la famiglia del "Grande Fratello" mi ha regalato. Io purtroppo devo abbandonare la Casa", spiega in lacrime Pamela. E precisa: "Devo abbandonare perché sono 3 giorni, anche se forse non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questa notizia, con questo dolore, sperando che le cose potessero cambiare. Io devo tornare dalle mie figlie perché hanno bisogno di me e in assoluto vengono prima di tutto". "Davanti a un dolore grande devo correre a casa, andare dalla mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto. Nella vita ci sono delle priorità e, in questo momento, questa lo è", conclude la donna. "Grazie Pamela, siamo sicuri che saprai dare alle tue figlie tutto l'aiuto di cui hanno bisogno in questo momento e sappiamo quanto questo sia per te importante. La porta del programma è sempre aperta, nel caso in cui tu volessi tornarci, ma in questo momento c'è qualcosa di più importante ed è giusto così", conclude il conduttore Alfonso Signorini. Tutti i concorrenti si avvicinano a Pamela e la abbracciano commossi, ma essere particolarmente emozionate sono Ilaria Galassi, altra anima delle Non è la Rai, e Jessica Morlacchi che confessa: "Il "Grande Fratello" mi ha regalato la cosa più bella e inaspettata: l'amica che aspettavo sempre nella mia vita è Pamela".