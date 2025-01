Quella di stasera è una puntata carica di tensione. Quella accumulata nei giorni scorsi ed esplosa nelle liti tra Ilaria, Helena e Jessica. Come spiega Alfonso Signorini in apertura di serata, si è passato il segno e per questo Grande Fratello ha pronto un provvedimento disciplinare. Alfonso inizia la puntata fuori dalla porta rossa. Il conduttore spiega che comunque i provvedimenti non riguarderanno soltanto le tre protagoniste ma in qualche modo tutta la Casa, perché gli altri sono rimasti a guardare. Poi entra in Casa.