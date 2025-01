“Grande Fratello”, il risentimento di Shaila verso Lorenzo e Chiara

Lorenzo è dispiaciuto: pensava che la fidanzata avesse compreso le sue esigenze. Spera, però, che la prossima volta manifesti il suo fastidio prima. "La tua rabbia arriva da una comprensione che io non ho avuto" commenta il ragazzo. "Ho sbagliato io a non farlo prima" continua la giovane, che si pente di non aver espresso subito il suo fastidio. A lei non è piaciuto che sia stata mandata via e che, dopo, Lorenzo abbia continuato a intrattenersi con Chiara senza dedicarle del tempo. Lorenzo specifica che non era nelle sue intenzioni sminuirla. Voleva semplicemente meditare con la nuova inquilina e si è ritagliato un momento per lui. Allo stesso tempo, le promette che la prossima volta avrà più tatto. "A parti inverse, sarebbe stato uguale" commenta Shaila stizzita. "Non credo" risponde Lorenzo "Avrei capito che oltre a me hai un'altra persona qui dentro con cui condividere i pensieri". Continua dicendo che si scusa per essere stato poco attento, ma garantisce alla fidanzata di non averla mai messo in secondo piano. "Non ho preferito lei a te!" esclama.